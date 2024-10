R. Huliak chce do názvu klubu SNS doplniť Národnú koalíciu

Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Rudolf Huliak (SNS) žiada o zmenu v názve poslaneckého klubu Slovenská národná strana. Chce ho v znení Slovenská národná strana - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Myslí si, že poslanci pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy a musia za ne niesť následky bez vplyvu na SNS.



"Dlhodobo prezentujeme stranu Národná koalícia. Vchádzali sme do tohto zoskupenia národných strán so spoločným programovým vyhlásením strany. Urobíme všetko pre to, aby sa vládna koalícia nerozpadla, a preto neodchádzame zo žiadneho klubu, sme jeho neoddeliteľnou súčasťou, jednoducho, pokračujeme ďalej, akurát budeme presadzovať identitu Národnej koalície v rámci NR SR," poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii.







Huliak zároveň deklaroval, že poslanci pôsobiaci v Národnej koalícii zostávajú naďalej pevnou súčasťou poslaneckého klubu SNS a naďalej podporujú vládny kabinet Roberta Fica (Smer-SD). "Budeme absolútne rešpektovať koaličnú zmluvu a na základe tohto faktu a vyhlásenia pre zmier sme dohodnutí podporiť kandidatúru Hlasu-SD a na post predsedu NR SR ich kandidáta," vyhlásil.



O potrebe zmeny názvu poslaneckého klubu SNS sa podľa neho rozhodlo na pondelkovom (30. 9.) sneme Národnej koalície. "Kandidáti nášho republikového snemu boli znepokojení nad situáciou, ktorá sa tu deje, a doslova do písmena nám povedali, že nás nezvolili do parlamentu preto, aby sme sa tam hašterili," skonštatoval. Avizoval, že chcú po tomto kroku hovoriť pri zásadných otázkach za seba.