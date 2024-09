R. Mikulec avizuje zvolanie mimoriadneho výboru k aktuálnym témam

Bratislava 9. septembra (TASR) - Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) by mal na budúci týždeň rokovať o aktuálnych bezpečnostných témach. Zvolanie mimoriadneho zasadnutia avizoval šéf výboru Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poukázal na to, že opozícia sa chcela témam venovať aj na pondelkovom zasadnutí výboru, no koalícia doplnenie programu nepodporila.



"Snažili sme sa aj s opozičnými kolegami doplniť program rokovania o aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. A to sú bombové útoky na školách či údajné zakúpenie informačného systému Pegasus. Ja som chcel vedieť aktuálne veci týkajúce sa bezpečnostných previerok niektorých príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry," skonštatoval Mikulec.



Na zvolanie mimoriadneho výboru apelovali aj poslanci za PS. Člen výboru Ján Hargaš (PS) koalíciu za nesúhlas s doplnením programu skritizoval. "Koalícia sabotuje ďalší kontrolný výbor parlamentu. Za PS sme preto požiadali predsedu výboru Romana Mikulca o zvolanie mimoriadneho výboru k týmto dôležitým témam," dodal.



Poslanci sa na pondelkovom zasadnutí výboru venovali žiadosti o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa NBÚ Romana Konečného.