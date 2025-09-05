< sekcia Slovensko
R. Raši je naklonený stretnutiu s Úniou miest Slovenska
Únia miest Slovenska požiadala predsedu NR SR Rašiho o stretnutie na pôde parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) je naklonený stretnutiu s Úniou miest Slovenska (ÚMS), sám ho aj inicioval. Avšak vzhľadom na krátkosť časového priestoru do najbližšej schôdze parlamentu sa bude hľadať čo najskorší alternatívny termín na uskutočnenie tohto stretnutia. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Veronika Piatková v reakcii na žiadosť ÚMS o stretnutie s Rašim na témy, ktoré majú významný vplyv na fungovanie miest a obcí.
Piatková doplnila, že na stretnutí by sa mal zúčastniť aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák.
Únia miest Slovenska požiadala predsedu NR SR Rašiho o stretnutie na pôde parlamentu. Dôvodom sú podľa nej témy, ktoré majú významný vplyv na fungovanie miest a obcí. Tie si podľa ÚMS vyžadujú otvorenú, zodpovednú a partnerskú diskusiu všetkých relevantných partnerov. ÚMS zároveň navrhuje pozvať na stretnutie všetkých predsedov poslaneckých klubov NR SR, predstaviteľov dotknutých rezortov a zástupcov samosprávnych združení.
„Predsedu parlamentu chceme požiadať o pomoc v súvislosti s iniciatívami, ktoré sa v poslednom období zásadným spôsobom dotýkajú samosprávy. Či už ide o verejné vyhlásenia predstaviteľov štátu o predlžovaní funkčného obdobia starostov a primátorov, o obmedzenie kompetencií samosprávy v oblasti hazardných hier či nejasnosti v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2026,“ priblížil prezident ÚMS Richard Rybníček.
Piatková doplnila, že na stretnutí by sa mal zúčastniť aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák.
Únia miest Slovenska požiadala predsedu NR SR Rašiho o stretnutie na pôde parlamentu. Dôvodom sú podľa nej témy, ktoré majú významný vplyv na fungovanie miest a obcí. Tie si podľa ÚMS vyžadujú otvorenú, zodpovednú a partnerskú diskusiu všetkých relevantných partnerov. ÚMS zároveň navrhuje pozvať na stretnutie všetkých predsedov poslaneckých klubov NR SR, predstaviteľov dotknutých rezortov a zástupcov samosprávnych združení.
„Predsedu parlamentu chceme požiadať o pomoc v súvislosti s iniciatívami, ktoré sa v poslednom období zásadným spôsobom dotýkajú samosprávy. Či už ide o verejné vyhlásenia predstaviteľov štátu o predlžovaní funkčného obdobia starostov a primátorov, o obmedzenie kompetencií samosprávy v oblasti hazardných hier či nejasnosti v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2026,“ priblížil prezident ÚMS Richard Rybníček.