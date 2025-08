NRSR: R. Raši má ambíciu skultivovať diskusiu v parlamente

Bratislava 3. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) nechce byť len správcom či manažérom parlamentu. Vyhlásil, že má jasnú víziu, na ktorej od nástupu do funkcie pracuje. Chce okrem iného skultivovať diskusiu v parlamente a klásť dôraz na parlamentnú diplomaciu. Uviedol to pre TASR.



„Všetci cítime, ako je naša spoločnosť hlboko rozdelená, a ja som presvedčený, že zmena musí začať práve tu, v NR SR. Mojou absolútnou prioritou je vrátiť do pléna slušnosť, vecný dialóg a vzájomný rešpekt. To znamená nulovú toleranciu voči osobnej nenávisti, urážkam a akýmkoľvek prejavom extrémizmu. Parlament musí byť arénou na diskusiu, nie na konfrontáciu,“ priblížil. V tejto súvislosti ocenil, že posledná parlamentná schôdza, keď už NR SR predsedal, prebehla bez výraznejších problémov.



Raši zároveň avizoval, že chce klásť dôraz na kvalitu zákonov. „Budem naďalej vyvíjať maximálny tlak na to, aby sme neprijímali narýchlo pripravené návrhy, ale aby každý zákon prešiel poctivou odbornou diskusiou a posúdením jeho reálnych dosahov na životy ľudí,“ doplnil. Má ambíciu urobiť z parlamentu miesto, ktoré bude podporovať odborný legislatívny proces. Hovoril napríklad o častejšom využívaní parlamentného inštitútu.



Za ďalší pilier svojej vízie označil víziu pre Slovensko a občanov. Chce podľa vlastných slov presadzovať, aby zákony, ktoré parlament prijíma, neboli len o číslach v tabuľkách, ale o reálnom zlepšení kvality života. Zdôraznil aj úlohu parlamentnej diplomacie. Chce v rámci nej posilňovať partnerstvá a vymieňať si skúsenosti. Slovensko treba podľa neho ukazovať ako moderného a spoľahlivého partnera, ktorý si však vie obhájiť svoje postoje. „Európska únia a Severoatlantická aliancia (NATO) sú náš životný priestor, naše civilizačné a bezpečnostné ukotvenie. Na tom sa nič nemení. To však neznamená, že nemáme aktívne a hrdo presadzovať naše národné záujmy,“ dodal.