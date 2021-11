R. Vašečka: Zmenu financovania škôl nepokladám za protiústavnú

Bratislava 30. novembra (TASR) - Zmenu financovania súkromných a cirkevných škôl nepovažuje predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO) za protiústavnú. Myslí si, že je to dobrý návrh, ktorý rieši krivdu. Reagoval tak na vyjadrenie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa pre nedávno prijatú novelu obrátil na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú i na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Vašečka pre TASR uviedol, že s pripomienkami z medzirezortného pripomienkového konania sa ešte bude pracovať, pretože rezort školstva pripravuje ďalšiu novelu zákona o štátnej správe v školstve.



"Na ťahu je pani prezidentka. Som presvedčený, že je to dobrý a spravodlivý zákon, ktorý pomáha riešiť jednu konkrétnu krivdu. Bol by som rád, keby prezidentka zákon podpísala, ale, samozrejme, je to na jej zvážení," uviedol Vašečka. Krivdu vidí v tom, že doteraz deti v školských zariadeniach neštátnych zriaďovateľov mohli dostať nižší podiel z peňazí, ktoré samosprávam posiela štát na financovanie vzdelávania. "Chápem samosprávy, ktoré isto chcú mať čo najväčší balík pre svoje projekty, ktorými chcú zveľaďovať svoje prostredie, ale nemôže sa to diať na úkor detí, ktorých rodičia rovnako platia dane. Majú preto dostať rovnakú a plnú sumu zo štátneho rozpočtu, ktorý tečie cez podielové dane do rozpočtu samospráv," dodal.



Novela podľa jeho slov vychádza aj z vládneho programu. Doteraz nevidel návrh na riešenie zo strany samospráv, hoci bola zhoda na potrebe úpravy. Podotkol, že dostatok priestoru na vyjadrenia sa zo strany kompetentných orgánov bol aj pri poslaneckom návrhu. Poznamenal tiež, že v parlamente je viacero zákonodarcov, ktorí sú zároveň aj poslancami zastupiteľstiev samospráv či starostami a primátormi a mohli sa rovnako vyjadriť.



Vašečkovu novelu zákona o štátnej správe v školstve schválil parlament na predchádzajúcej schôdzi. ZMOS ju odmieta a tvrdí, že zo samospráv vytvára bezmocného sponzora. Prezidentku požiadal o vrátenie novely do parlamentu a o iniciovanie preskúmania súladu novely s ústavou podaním na Ústavný súd SR. Hovorí o preukázateľnom rozpore so základným zákonom štátu i so záväzkami vyplývajúcimi z Európskej charty miestnej samosprávy. Novelu označilo za porušenie finančnej nezávislosti samospráv. Tvrdí, že ňou dochádza k nabúraniu princípov fiškálnej decentralizácie.



Novelu namieta aj Združenie samosprávnych krajov SK 8. Hovorí o zásahu do rozpočtov bez ich kompenzácie.