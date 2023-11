Richter deklaroval podporu PVV, apeloval na sociálnu pomoc a dialóg

Bratislava 14. novembra (TASR) - Poslanci Smeru-SD sú pripravení v plnej miere podporiť programové vyhlásenie vlády (PVV). Deklaroval to predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter počas diskusie o vládnom programe. Apeloval na silný sociálny dialóg s tripartitou aj ďalšími inštitúciami, ako aj na pomoc v sociálnej oblasti. Vie si predstaviť zavedenie bankovej dane aj riešenia na zatraktívnenie práce prostredníctvom príplatkov k minimálnej mzde.



"Toto PVV myslí ďaleko viac na ľudí. Namiesto rušenia sociálnych benefitov ich bude aj rozširovať. Takúto vládu v plnej miere podporujem," vyhlásil Richter. Kritizoval pritom predchádzajúcu vládu. Vyčítal jej prepad ekonomiky, nárast počtu ľudí ohrozených chudobou aj zhoršenie sociálnej situácie ľudí. Pripomenul viaceré sľuby jej predstaviteľov, ktoré sa podľa neho nenaplnili.



Richter si vie do budúcna prestaviť napríklad zavedenie bankovej dane s cieľom redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií, aby sa aj banky spolupodieľali na financovaní základných funkcií štátu. V hospodárstve treba podľa neho udržať rast a pokračovať v riešení situácie s dlhodobo nezamestnanými. Priestor vidí aj na doplnenie odborníkov do firiem a oblastí, v ktorých chýbajú, aj na opätovné zavedenie súbehu minimálnej mzdy s niektorými dávkami.



"Ak chceme, aby sa niekto zamestnal za minimálnu mzdu, nechajme mu na pol roka, na rok sociálne dávky, ktoré bral ako nezamestnaný, a plus k tomu minimálnu mzdu. Musí vidieť, že sa oplatí pracovať na Slovensku a nie čakať na valorizáciu sociálnych dávok," uviedol. Ocenil, že PVV rieši aj otázky opatrovania a sociálnych služieb. Upozornil, že na túto oblasť sa treba do budúcna viac zamerať.