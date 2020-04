Rokovania Súdnej rady SR môžu byť v čase mimoriadnej situácie online

Bratislava 30. apríla (TASR) – Rokovania Súdnej rady SR môžu byť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vedené online v prípade neprítomnosti niektorého z členov. V prípade absencie vedenia by mohol viesť radu jej najstarší člen. Vyplýva to z novely zákona o súdnej rade, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o právnej úprave rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.



Online forma rokovania využitím technického prostriedku na prenos zvuku a obrazu má umožniť členom fyzicky neprítomným, aby sa na rokovaní zúčastnili aj bez nutnosti cestovania. Rovnako tak by mohli za návrhy Súdnej rady SR aj hlasovať. Nová legislatíva po vzore úpravy Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR umožňuje viesť Súdnu radu SR jej najstaršiemu členovi v prípade, že by absentovalo vedenie vo forme predsedu a podpredsedu.



Nová legislatíva nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.