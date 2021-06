Takáč: Minister vnútra je plne zodpovedný za to, čo sa v rezorte deje

Bratislava 15. júna (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nesie plnú zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho rezorte. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Takáč (Smer-SD) počas diskusie o návrhu na odvolanie Mikulca z funkcie.



Medializované informácie podľa Takáča potvrdzujú, že Mikulec nezvláda riadenie rezortu a zbavuje sa zodpovednosti. Mimoriadnu schôdzu krátko pred 19:00 prerušil podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD). Poslanci by mali v rokovaní pokračovať v stredu od 9:00.



"Organizačné súčasti ministerstva vnútra sú zodpovedné za ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku a bezpečnosti a sú v tejto chvíli podozrivé z postupov nemajúcich obdobu v demokratickej spoločnosti. Sú nebezpečné a hlavne sú súčasťou politického súboja," vyhlásil Takáč.



Pripomenul tiež pochybenia Mikulca z jeho predchádzajúcej kariéry. Hovoril o tzv. systéme udavačov a kajúcnikov. Poslanec pripomenul, že pracovná skupina, ktorá rieši mediálne kauzy a oslovuje osoby na ďalšiu spoluprácu na podávanie účelových, tzv. univerzálnych výpovedí, je zriadená v rámci rezortu vnútra.



V diskusii počas utorka vystúpilo desať rečníkov, okrem predkladateľov zo Smeru-SD aj niektorí členovia vlády. Do rozpravy je ešte písomne prihlásených viac ako desať poslancov.



Opozícia chce vysloviť nedôveru ministrovi vnútra pre podozrenia o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek.