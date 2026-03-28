Sobota 28. marec 2026
NRSR sa zapojí do Hodiny Zeme, osvetlenie Bratislavského hradu zhasne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Osvetlenie Bratislavského hradu v sobotu večer na hodinu vypnú. Národná rada (NR) SR sa symbolicky zapojí do projektu Hodina Zeme. „V čase od 20.30 do 21.30 h bude vypnuté štandardné osvetlenie paláca Bratislavského hradu,“ informoval komunikačný odbor Kancelárie NR SR.

Symbolické vypnutie osvetlenia v rámci Hodiny Zeme je iniciatívou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorá upozorňuje na potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny a vyzýva na spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Zeme a ochranu jej prírodných zdrojov.

Na Slovensku sa do iniciatívy každoročne zapája množstvo miest, obcí, organizácií a verejných inštitúcií.
