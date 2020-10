Samosprávne kraje by mohli zasielať nariadenia obciam elektronicky

Bratislava 4. októbra (TASR) - Samosprávne kraje by mohli pri výkone svojich zákonných povinností využívať elektronickú komunikáciu, obmedziť by sa mohla aj možnosť poslancov zastupiteľstva byť členom štatutárnych orgánov rozpočtových a príspevkových organizácií kraja. Vyplýva to z novely zákona o samospráve vyšších územných celkov, ktorú do Národnej rady SR predložili poslanci z klubu OĽANO.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť samosprávnym krajom využívať elektronickú komunikáciu pri výkone svojich zákonných povinností, vo vzťahu k poslancom zastupiteľstva samosprávneho kraja, obciam, mestám a mestským častiam na svojom území," píše sa v dôvodovej správe.



V prípade schválenia novely by tak mali samosprávne kraje zasielať nariadenia každej obci na svojom území v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie. V elektronickej podobe by mohli zasielať aj ďalšie informácie či rozhodnutia.



Predkladatelia vysvetlili, že obmedzenie možnosti poslancov byť aj členmi štatutárnych orgánov rozpočtových a príspevkových organizácií kraja má prispieť k zvýšeniu objektivity poslancov pri kontrolovaní činnosti krajských organizácií.



Novelou tiež mienia prispôsobiť aktuálnej situácii a vývoju v kraji aj frekvenciu rokovania komisií zastupiteľstva a predsedov komisií, zvolávaných predsedom kraja. Tieto komisie by sa po novom mohli schádzať len podľa potreby. Zo zákona by sa tak vypustilo ustanovenie, že sa musia zísť aspoň raz za mesiac. Účinnosť navrhujú predkladatelia od 1. januára 2021.