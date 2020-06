SaS je za zrušenie núdzového stavu, poukazuje na nulový kĺzavý medián

Bratislava 3. júna (TASR) – Vládna SaS je za zrušenie núdzového stavu, odvoláva sa na nulovú hodnotu kĺzavého mediánu. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák. "Nulová hodnota kĺzavého mediánu je podľa strany Sloboda a Solidarita impulzom na zrušenie núdzového stavu na Slovensku. Aj z toho dôvodu nemôžu za súčasných podmienok predstavitelia SaS jeho možné predĺženie na rokovaní vlády podporiť," uviedol.



Šéfka zdravotníckeho parlamentného výboru Jana Cigániková tvrdí, že núdzový stav nemá zmysel ani pre samotných lekárov, ale je pre nich kontraproduktívny. "Pacienti napriek výzvam lekárov aj ministra majú obavu počas núdzového stavu navštevovať zdravotnícke zariadenia, čo môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Vrátiť sa do normálu aj čo sa týka plánovaných operácií je viac ako žiaduce," povedala.



Marcové opatrenia mali podľa Cigánikovej za úlohu sploštiť krivku nábehu epidémie a pripraviť nemocnice a zdravotníkov, aby sme sa vyhli talianskemu scenáru. Za pozitívne považuje, že prvú vlnu nového koronavírusu sa Slovensku napokon podarilo úplne eliminovať. Kladne hodnotí aj to, že pribudli pľúcne ventilátory, lepšie vyškolený personál, vypracované postupy, e-karanténu či to, že celá spoločnosť dodržiava vyšší hygienický štandard.



Aj podľa slov predsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča je zdravotná situácia veľmi dobrá. "Horšie je však na tom ekonomická situácia krajiny. Aj z toho dôvodu potrebujeme čím skôr pristúpiť k zrušeniu núdzového stavu. Odstrániť regulácie a stále platné obmedzenia, ktoré dusia ekonomickú aktivitu a začať žiť opäť normálny život," uviedol. Dodal, že následky z uzatvorenia ekonomiky začína Slovensko ešte len pociťovať. Rýchly zásah vlády môže podľa neho do veľkej miery znížiť a zvrátiť tento pokles.



Za zrušenie núdzového stavu je aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Tvrdí, že by sa mal zrušiť čo najskôr, no upozorňuje, že je naň naviazaných viacero opatrení, ako vyplácanie dávok či vydávanie zásob zo štátnych hmotných rezerv. "Rozumiem preto premiérovi, že chce rozhodnutie o zrušení alebo predĺžení oznámiť až budúci týždeň," povedal Šeliga. Dodal, že treba prehodnotiť, čo všetko je na núdzový stav naviazané a zmeniť nariadenia či zákazy, aby sa dali vydávať zásoby a vyplácať dávky, aj keď nebude núdzový stav.



Šeliga tiež uviedol, že zákaz zhromažďovanie nemá podľa jeho slov „dnes ani právne, ani prakticky opodstatnenie“.