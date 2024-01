Bratislava 11. januára (TASR) - Opozičná SaS kritizuje obmedzenie diskusie k novele kompetenčného zákona, ktorá sa má začať v pléne Národnej rady (NR) SR v piatok (12. 1.) a trvať má 12 hodín. Podpredseda strany Branislav Gröhling podčiarkol, že prezidentka Zuzana Čaputová novelu vrátila aj s pripomienkami a vládna koalícia by mala riadne vysvetliť, prečo pripomienky neberie do úvahy.



Vladimíra Marcinková (SaS) za postupom koalície vidí snahu presadiť zákon čo najskôr, aby SNS mohla v novom rezorte uplatniť svojich ľudí. Vláda by mala podľa nej vysvetliť aj financovanie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, keďže v štáte chýbajú peniaze aj na riešenia podstatnejších problémov.



Odmietla pritom, že by aktuálna rozsiahla diskusia k novele Trestného zákona mala byť obštrukciou opozície. "My sa tu snažíme nahrádzať medzirezortné pripomienkové konanie," uviedla s tým, že opozícia sa snaží od dotknutých orgánov a odborníkov zbierať informácie a pripomienky, ktoré v pléne prezentuje. Upozornila, že novelizáciou sa mení celá trestná politika a koalícia neodpovedá na závažné otázky.