SaS navrhuje na mimoriadnu schôdzu ochranu žien i Istanbulský dohovor

Bratislava 26. júna (TASR) - Predmetom mimoriadnej schôdze parlamentu by nemal byť len návrh na odvolanie predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie, ale aj ochrana všetkých žien na Slovensku. S takýmto návrhom prichádzajú poslankyne SaS Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková a Jana Bittó Cigániková. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Mimoriadna schôdza parlamentu by sa podľa nich mala venovať násiliu na ženách a domácemu násiliu ako vážnemu problému, ktorému na Slovensku čelíme. Navrhujú preto, aby NR SR dala súhlas na zavedenie všetkých účinných nástrojov na Slovensku na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. A to tak, ako ho ponúka Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), čiže vykonať všetky kroky potrebné na jeho ratifikáciu.



"Naším konkrétnym návrhom je nielen diskusia a odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu, ale zmena pre každú ženu na Slovensku prijatím tohto dohovoru. Takto budeme navrhovať formuláciu bodov pre mimoriadnu schôdzu parlamentu," uvádzajú poslankyne.