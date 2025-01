SaS navrhuje zakotviť členstvo v EÚ a NATO do Ústavy SR

Bratislava 17. januára (TASR) - Opozičná SaS chce, aby sa do Ústavy SR zakotvilo členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO). Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii predseda strany Branislav Gröhling. Zmenu chcú poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS presadiť cez návrh ústavného zákona, ktorým by sa menila ústava. O návrhu by mala NR SR rokovať na februárovej schôdzi.



"Som presvedčený o tom, že Robert Fico (Smer-SD) poškodzuje záujmy občanov Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí. Výsledok Ficovej vlády za ostatné mesiace je zamilovaný obdiv k Rusku a poškodzovanie našich vzťahov smerom k EÚ a NATO, k našim západným partnerom. Vnímam to tak, že Fico nás ťahá preč od týchto organizácií a toto je pre nás neprijateľné. Preto sme sa rozhodli podať na februárovú schôdzu novelu ústavy, v ktorej zakotvujeme členstvo Slovenska v EÚ a NATO," vysvetlil šéf SaS.



Gröhling poznamenal, že predstavitelia koalície, konkrétne Hlasu-SD, opakovane hovoria, že Ficove rokovanie v Moskve a návšteva slovenských poslancov v Rusku nespochybňuje našu orientáciu a účasť Slovenska v EÚ a NATO. Vyzýva preto poslancov Hlasu-SD, aby podporili ich návrh. "Nech nerobia prázdne gestá," dodal.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že naše členstvo v EÚ a NATO je vecou širokého a dlhodobého konsenzu a je premietnuté do programových vyhlásení všetkých vlád, hlásia sa k nemu aj najvyšší ústavní činitelia vo svojich deklaráciách. "Napriek existencii tohto deklarovaného konsenzu sa v poslednom čase stretávame s reálnou politikou Ficovej vlády a koalície, ktorá ide opačným smerom," skonštatoval s tým, že sa spochybňuje naše partnerstvo s ostatnými členskými krajinami EÚ a NATO a premiér nás ťahá smerom k Rusku i smerom k autokraciám a diktatúram na východe. Dostál považuje za správne premietnuť tento dlhodobo deklarovaný široký konsenzus aj do ústavy.