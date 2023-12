Bratislava 19. decembra (TASR) - Strana SaS nepodporí vznik nového ministerstva športu a cestovného ruchu pod vedením SNS. "Ak zákon prejde, budeme dôkladne dozerať na jeho chod a kontrolovať každý jeden krok. Lebo už teraz vieme, že cieľom SNS nie je podporovať šport, ale len pochybne míňať peniaze," vyhlásil podpredseda strany a predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.



Vytvorenie nového rezortu prinesie podľa SaS množstvo nových výdavkov. "Peniaze musia ísť na plat ministra a štátnych tajomníkov, na chod kancelárie, ochranku, na limuzínu, zároveň na nové sekcie či nový IT systém. Vláda nafukuje štátny aparát a ľuďom odkazuje, že sa majú uskromniť. Zaplatia pritom viac na poplatkoch v mestách a obciach, na odvodoch, za potraviny, stúpnu im poplatky v banke či na súdoch," vysvetlil Gröhling. Upozornil, že za štyri roky zhltne nové ministerstvo 400 až 800 miliónov eur.



Podporiť šport sa dá podľa Gröhlinga prostredníctvom Fondu na podporu športu, ktorý vytvoril predseda SNS Andrej Danko, aj cez eurofondy. "Približne 300 väčších základných škôl nemá svoju telocvičňu, pričom ich výstavba by mohla stáť 450 až 600 miliónov eur. Toto sú peniaze, ktoré sa použijú na vybudovanie nového ministerstva," poznamenal.



SaS upozorňuje, že zmenou kompetenčného zákona vláda otvára aj zákon o športe a rieši, aké nové subjekty dostanú štátne peniaze na šport. "Nebudú to po novom len športové organizácie, obce a kraje, ale aj tie zlé mimovládky, proti ktorým vláda bojuje. Okrem nich sa k dotáciám dostanú aj záujmové združenia právnických osôb, registrované cirkvi, osoby, ktoré majú nejaký podnik alebo sociálne podniky," uviedol Gröhling. Dodal, že ministerstvo športu pripravuje pôdu na politickú korupciu. Problémom je podľa SaS aj skrátené legislatívne konanie.



O novele kompetenčného zákona, ktorou sa má nové ministerstvo zriadiť, sa momentálne rokuje v Národnej rade SR.