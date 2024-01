SaS: Pellegrini porušuje zákon pri vyhlásení voľby kandidátov na ÚS

Bratislava 9. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) porušuje zákon pri vyhlásení voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Tvrdí to opozičná SaS vzhľadom na to, že Pellegrini stále nevyhlásil voľbu, hoci tak mal urobiť bezodkladne po zániku funkcie sudcu ÚS. Post ústavného sudcu nie je obsadený po tom, ako sa v septembri 2023 vzdala funkcie sudkyňa Jana Laššáková. SaS tvrdí, že Pellegrini chce získať čas, aby o vymenovaní sudcu ÚS mohol potenciálne rozhodnúť nový prezident, teda v prípade úspechu aj on sám.



Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že Pellegrini už mal dva mesiace na to, aby voľbu vyhlásil, no stále tak neurobil. Keďže tak neurobil bezodkladne, hrubo podľa nej porušuje zákon. Vidí v tom politický zámer ovládnuť voľbu sudcu ÚS. "Tým, že nechal uplynúť tieto dva mesiace, je zrejmé, že si chce nechať priestor potenciálne sám pre seba ako budúci úspešný kandidát na prezidenta," vyhlásila Kolíková na utorkovej tlačovej konferencii. Priblížila, že po vyhlásení voľby plynú povinné časové lehoty na podanie kandidatúr, podkladov, takisto sa musí konať aj vypočutie kandidátov a následne voľba v parlamente.







Zároveň vyzvala orgány činné v trestnom konaní, aby konali. Myslí si, že dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, ktorá súvisí s plnením si dôležitých povinností. Konať by mal podľa nej aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.



Pellegrini už avizoval, že voľbu kandidátov na sudcu ÚS vyhlási pravdepodobne budúci týždeň. Ešte predtým sa má stretnúť v Košiciach s predsedom ÚS Ivanom Fiačanom. Fiačan začiatkom roka pre TASR uviedol, že už 6. septembra listom požiadal vtedajšieho predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby vyhlásil voľbu kandidátov na uvoľnené miesto sudcu tak, aby prebehla v čo najkratšej možnej dobe a bol tak zabezpečený riadny chod ÚS. Rovnakú žiadosť zaslal aj Pellegrinimu v novembri.



Ústava SR i zákon o ÚS ustanovuje, že parlament navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ÚS, ktorých má prezident SR vymenovať.