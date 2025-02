O odvolávaní Šimkovičovej sa nerokovalo, schôdzu sa nepodarilo otvoriť

Bratislava 19. februára (TASR) - Prvý stredajší pokus o otvorenie schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) nebol úspešný. Plénum nebolo uznášaniaschopné. V rokovacej sále sa prezentovalo len 53 poslancov, teda menej ako potrebný počet. Ďalší pokus o otvorenie schôdze ich čaká o 11.30 h.



Za návrhom na vyslovenie nedôvery Šimkovičovej stoja opoziční poslanci za PS a SaS. Odôvodňovali to jej nekompetentnosťou a neodbornosťou. Hovorili o rozklade kultúry a zlyhaniach šéfky rezortu. Ministerka to odmietla a označila prezentované dôvody za emotívne.



Schôdzu k odvolaniu šéfky rezortu kultúry sa pre uznášanianeschopnosť pléna nepodarilo otvoriť ani v utorok (18. 2.), na kedy bol pôvodne plánovaný jej začiatok.



Schôdzu k odvolaniu Tarabu neotvorili ani na druhý pokus



Poslanci Národnej rady (NR) SR neboli v stredu ani na druhý pokus uznášaniaschopní pri otváraní mimoriadnej schôdze k odvolávaniu šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS). Ako prítomných sa ich prezentovalo len 53. O návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi z dielne opozície sa plénum pokúsi rokovať až na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 25. marca.



Návrh podali opoziční poslanci z PS, SaS aj nezaradený poslanec Ľubomír Galko. Argumentovali, že Taraba nezvláda riadiť svoj rezort. Kritizovali okrem iného odvolávanie odborníkov z rezortných organizácií, zmeny v Envirofonde aj zastavenie projektov realizovaných v záujme ochrany zdravia. Ministrovi vyčítali i neadekvátny výkon v napĺňaní míľnikov plánu obnovy či zvrátenie reformy národných parkov. Hovorili aj o likvidačnej legislatíve, "papalášizme" štátnych tajomníkov envirorezortu a neschopnosti riešiť problematiku veľkých šeliem. Namietali tiež zámer výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec.







Taraba dôvody, pre ktoré ho chce opozícia odvolať, odmietol. Označil ich za smiešne. V tejto súvislosti pripomenul viaceré kroky a opatrenia, ktoré zrealizoval od nástupu do svojej funkcie. Hovoril napríklad o tom, že vyčlenil historicky najviac peňazí na odkanalizovávanie Slovenska a vyplatil najviac peňazí na zatepľovanie domov. Pripomenul aj pomoc obciam postihnutých zemetrasením. Deklaroval tiež, že dal historicky najviac peňazí na kompenzáciu veľkým podnikom, čím zabránil zatváraniu fabrík.