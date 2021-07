Šeliga: Nevidím dôvod na odvolanie Mikulca

Bratislava 25. júla (TASR) – Podpredseda strany Za ľudí a poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga nevidí dôvod na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Policajný prezident Peter Kovařík by však podľa neho mal čo vysvetľovať v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách aj pochybnosťami o manipulovaní vyšetrovaní. V nedeľu tak reagoval na vyjadrenia hnutia Sme rodina, ktoré chce mimoriadnu koaličnú radu k zotrvaniu Mikulca a Kovaříka vo funkciách. uviedol Šeliga.Považuje za férové položiť otázky aj ministrovi, aj šéfovi polície a nechať ich vysvetľovať. Očakával by, že Kovařík zvolá tlačovú konferenciu, kde bude odpovedať na všetky otázky médií a všetko vysvetlí verejnosti.V opozičnom pokuse o Mikulcovo odvolanie v pléne NR SR vidí Šeliga snahu vytĺkať politický kapitál zo strany Smeru-SD.uviedol s tým, že opozícia mohla dodať všetky hlasy, no napokon sa podľa neho ukázalo, že tam ani nemali všetkých kolegov. Pripomenul, že opozícia sa Mikulca snažila odvolať nedávno a nepodarilo sa to.Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v nedeľu informoval, že predseda NR SR a Sme rodina Boris Kollár požiadal partnerov o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady. Riešiť chcú otázku zotrvania Mikulca a Kovaříka vo funkciách. Majú vážne výhrady. Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že Kovařík aj Mikulec by mali odstúpiť.