Šeliga verí, že finálne rozhodnutie v kauze Kuciak bude zrozumiteľné

Bratislava 15. júna (TASR) - Podpredseda strany Za ľudí a poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga verí, že finálne rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka bude jasné a zrozumiteľné. Priznal, že z utorkového rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorý vec vrátil ŠTS, cíti určité zadosťučinenie.



"Verím, že ŠTS rozhodne takým spôsobom, aby každému bolo jasné, prečo buď odsúdi, alebo oslobodí obvinených z objednávky vraždy Jána a Martiny," povedal Šeliga. Vnímal by to aj ako nádej pre všetkých, ktorí kauzu už tri roky sledujú. Dúfa, že po rozhodnutí ŠTS bude napokon verejnosť poznať pravdu, že rozhodnutie bude jasne odôvodnené a objednávatelia vraždy budú spravodlivo potrestaní.



Priznal, že kauzu vníma veľmi citlivo, a keby nebol politik, ohodnotil by to kvetnatejšie. "V tomto momente sa mi javí ako dôležité byť zdržanlivý. Ale nebudem klamať, že cítim zadosťučinenie, že sa to vracia na ŠTS," poznamenal s tým, že predchádzajúce rozhodnutie súdu mu nebolo jasné a nerozumela mu podľa neho ani verejnosť.



Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová víta utorkové rozhodnutie NS, aby boli v ďalšom konaní preskúmané všetky dôkazy a rozptýlené pochybnosti. "Ak sudca Najvyššieho súdu k tomuto prípadu konštatuje, že nevykonanie niektorých dôkazov hraničí s disciplinárnou zodpovednosťou sudcov a oslobodzujúca časť pôvodného rozsudku nemala vnútornú logiku, je mimoriadne dôležité žiadať, aby súd nezávislo, nestranne a dôsledne prehodnotil celý prípad," hovorí Remišová. Dodala, že iba dôkladné vyhodnotenie dôkazov a dôsledný postup môže priniesť spravodlivosť pre Kuciaka a posilniť dôveru v právny štát.