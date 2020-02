Nezaradení poslanci budú pokračovať v blokovaní schôdze aj cez noc

Bratislava 18. februára (TASR) – Šiesti nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého strávia utorňajšiu noc v parlamente. Budú tak pokračovať v blokovaní mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorú považujú za nezákonnú. Premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), ktorý ich vyzval, aby prestali, odkázali, že by sa mal hanbiť.



Beblavý avizoval, že s blokádou budú pokračovať dovtedy, dokiaľ to bude potrebné. "Nepôjdeme domov, ale budeme spať v parlamente," dodal Beblavý s tým, že poslanci majú k dispozícii karimatky, spacie vaky aj pyžamá. Ďalšie kroky majú pripravené aj na stredu (19. 2.), keď má schôdza pokračovať. Aké, nekonkretizoval.



Premiér vyzval poslancov okolo Beblavého, aby prestali blokovať mimoriadnu schôdzu. Odkázal im, nech nerobia z Národnej rady (NR) SR cirkus. "Cítim naozaj hanbu za to, čo dnes opozícia predvádzala a plánuje predvádzať v parlamente," uviedol. Tvrdí, že opoziční poslanci nenašli odvahu, aby v rozprave priznali, že nechcú pomôcť ľuďom na Slovensku. "Premiér začal dobre, že sa hanbí. Mal by sa hanbiť a dúfam, že hanbiť sa bude," reagoval Beblavý.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) v utorok prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze pléna do stredy 19. februára do 9.00 h. Urobil tak preto, lebo nezaradení poslanci zablokovali rokovanie obsadením rokovacieho pultu s tortou a neprestali s obštrukciou ani po opakovaných výzvach.



Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom.