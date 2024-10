VIDEO: Šipoša odviedli zo sály, mal porušiť rokovací poriadok

Bratislava 2. októbra (TASR) - Poslanca Národnej rady (NR) SR Michala Šipoša (Slovensko, Za ľudí, KÚ) museli v stredu podvečer vyviesť z rokovacej sály parlamentu. Odmietol totiž sám opustiť sálu po tom, čo ho podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vykázal po opakovaných napomenutiach. Gašpar ho vykázal za to, že mal oblečené tričko s odkazom hnutia Slovensko a odmietol si naň obliecť sako. Šipoš podľa Gašpara porušil rokovací poriadok NR SR, keďže tričko sa môže považovať za vizuálne zobrazenie, respektíve transparent či plagát. Ide o predmety, ktoré sa nesmú vnášať do rokovacej sály.



Porušenie rokovacieho poriadku mohol podľa Gašpara Šipoš napraviť tým, že si oblečie sako, no poslanec tak neurobil. Po vykázaní poslanca rokovalo poslanecké grémium.







Šipoš argumentoval, že iným poslancom v minulom týždni dovolili vystúpiť, hoci im ostali nálepky na počítači. Preto chcel vystúpiť len v tričku. Povedal tiež, že nemal možnosť vystúpiť skôr v rozprave ku konsolidačnému balíku, pretože bola časovo skrátená diskusia. "Nemal som možnosť vystúpiť v skrátenom konaní, lebo 'zarezali' rozpravu, nemal som možnosť vystúpiť v prvom čítaní, pretože obmedzili čas a ja som sa nedostal už na rad," skonštatoval pred novinármi.



"Chcel som sa v rozprave vyjadriť ku konsolidácii, ktorou chce Ficova vláda zobrať ľuďom z peňaženiek 2,7 miliardy eur. Nebolo mi to umožnené preto, lebo mám na tričku napísanú pravdu. A to napriek tomu, že v rokovacom poriadku nie je žiadna zmienka o tom, aký odev má poslanec v sále nosiť," dodal Šipoš, ktorý je predsedom poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.