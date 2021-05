SIS dostala v minulom roku 424 súhlasov na použitie odposluchov

Bratislava 6. mája (TASR) – Slovenská informačná služba dostala v minulom roku 424 súhlasov na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP), tzv. odposluchov. Vyplýva to zo správy Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020, ktorú odobrili poslanci vo štvrtkovom hlasovaní. Okrem nej odobrili aj správy brannobezpečnostného výboru a výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) o stave použitia ITP za rok 2020.



SIS konštatuje, že všetky prípady použitia odposluchov v roku 2020 boli podložené potrebným písomným súhlasom zákonného sudcu a nedošlo k žiadnemu prípadu ich nezákonného použitia. Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili v roku 2020 nezákonné použitie ITP.



Zo správy výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vyplýva, že za minulý rok získalo VS 35 súhlasov na použitie ITP. „Všetky ITP boli použité v súlade s ustanovením zákona o ochrane pred odpočúvaním, keď ich použitie bolo nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obrany štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti, alebo na ochranu práv a slobôd iných, a boli použité len v nevyhnutnom rozsahu," píše sa v správe. VS podľa správy nedisponuje žiadnym zistením sudcu o prípadoch nezákonného použitia ITP. Informácie získané použitím ITP v rámci VS neboli podľa správy použité ako dôkaz v trestnom konaní.



Správa brannobezpečnostného výboru hovorí o žiadostiach o vydanie súhlasu na použitie odposluchov v pôsobnosti Policajného zboru SR, Kriminálneho úradu Finančnej správy, ako aj Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).



Zo správ vyplýva, že na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v roku 2020 podaných spolu 1549 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP. Súdy vyhoveli 1513 žiadostiam a vydali súhlas, 36 žiadostí zamietli.