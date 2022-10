Školský výbor prerušil rozpravu o dvoch novelách zákonov

Bratislava 13. októbra (TASR) – Členovia Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie vedy, mládeže a športu vo štvrtok počas rokovania diskutovali o dvoch novelách zákona o vysokých školách z dielne poslancov opozičného Smeru-SD. V oboch prípadoch školský parlamentný výbor prerušil rozpravu.



Zákonný nárok na odstupné by mohli mať okrem vysokoškolských pedagógov aj výskumní pracovníci či umeleckí pracovníci. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách. Výbor o tomto bode prerušil rozpravu, pokračovať chce na nasledujúcom zasadnutí výboru budúci týždeň. Rovnako tak urobil aj v prípade druhej novely zákona o vysokých školách. Podľa nej by akademický senát verejnej vysokej školy po novom nemusel na návrh rektora schvaľovať návrh rokovacieho poriadku vedeckej rady školy, ale štipendijný poriadok vysokých škôl.



Pri tzv. krúžkovnom by sa mal zvoľniť režim pre rodičov, vyplýva to z novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Úprava by mala nastať pri jej účinnosti. Návrh novely zákona by mal nastaviť aj vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov. Podľa podpredsedu školského parlamentného výboru Jozefa Habánika (Smer-SD) problém záškoláctva je potrebné riešiť. Členovia odobrili novelu zákona o financovaní voľného času dieťaťa.



Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého si prítomní členovia školského parlamentného výboru uctili minútou ticha obete stredajšej (12. 10.) streľby na Zámockej ulici v Bratislave.



V programe rokovania výboru bol zahrnutý aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Výbor návrh zákona odobril. Predseda školského parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽANO) však poznamenal, že pozmeňujúce návrhy k novele zákona majú byť prednesené i v pléne.



Poslanci prerokovali a vzali na vedomie aj správu Najvyššieho kontrolného úradu SR – Naplnenie stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.