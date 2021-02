Gröhling: Školy sa budú otvárať tak, ako sa dohodlo

Bratislava 4. februára (TASR) – Školy sa od pondelka (8. 2.) budú otvárať tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi i ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Dodal, že sa na tom dohodli zástupcovia všetkých koaličných strán. Uviedol to v reakcii na premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý hovorí, že by školy a škôlky v tejto pandemickej situácii neotváral. Premiér chce, aby sa pod to podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany. Minister zároveň skonštatoval, že sa spustí školský semafor, teda otváranie škôl podľa situácie v okresoch.



"Rozhodnutie týkajúce sa otvorenia škôl je reálne rozhodnutie ministerstva školstva cez moju osobu," vyhlásil minister v pléne Národnej rady SR. Povedal, že postupné otváranie škôl sa dohodlo na mimoriadnom zasadnutí vlády v utorok (2. 2.) večer, kde boli zástupcovia všetkých strán. "Bolo dohodnuté, že školstvo, zamestnanie a ekonomika budú priority tejto vlády. Takže od pondelka budeme otvárať celý proces vzdelávania, tak ako to bolo dohodnuté, odsúhlasené s epidemiológmi s tým, že súčasne budeme púšťať aj školský semafor, takže naozaj sa môže stať, že v pondelok, utorok alebo nasledujúce dni budú niektoré okresy, niektoré školy zatvorené. To je presne to, čo sme chceli, aby sme išli konečne aspoň v školstve na regionálne otváranie jednotlivých škôl a jednotlivých sektorov," pripomenul Gröhling.



Matovič v relácii Rádia Expres povedal, že na rokovaní o otváraní škôl sa nezúčastňoval ani to neplánuje. "Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali," doplnil šéf vládneho kabinetu.



Od pondelka sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.