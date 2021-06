Smer chce na mimoriadnej schôdzi riešiť zmluvu pošty a strážnej služby

Bratislava 22. júna (TASR) - Opozičný Smer-SD avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce od Slovenskej pošty žiadať odstúpenie od zákazky pre spoločnosť Lama SK. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico.



Hovorí, že na spoločnosť je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Vláda sa teda podľa Smeru-SD mala dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Ak sa nepodarí otvoriť program schôdze, Smer-SD chce iniciovať odvolávanie niektorého člena vlády.



V navrhovanom uznesení má parlament podľa Smeru-SD tiež konštatovať, že sa napĺňa správa Slovenskej informačnej služby (SIS) o údajnom ovplyvňovaní trestných konaní.



„Dnes dávame udavačom obrovské štátne zákazky," podotkol Fico v súvislosti s tvrdením o štátnej korupcii. Dodal, že predstavitelia Smeru-SD čakajú na termín prijatia v Slovenskej pošte. Iniciovať mimoriadnu schôdzu odporučilo podľa Fica vedenie strany, na podanie návrhu potrebujú 30 podpisov od poslancov.



Líder opozičnej strany ešte v pondelok (21. 6.) vyhlásil, že Slovenská pošta uzatvorila so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá strážnou službou a poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany, tri rámcové zmluvy za približne 9,5 milióna eur. Dodal, že počas tendra malo takisto prísť k účelovým konaniam, aby firma splnila podmienku - zápis do registra partnerov verejného sektora.



Pokiaľ poslanci neschvália program mimoriadnej schôdze, Smer-SD chce okamžite podať návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády. Návrh môže podľa neho smerovať voči trom ľuďom. Buď pôjde o ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorého nominantom je podľa Fica šéf Slovenskej pošty, alebo by chceli odvolávať ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), keďže Slovenská pošta spadá pod tento rezort, prípadne by chceli odvolávať samotného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).