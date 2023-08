Smer podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, chce odvolať Hamrana

Bratislava 17. augusta (TASR) - Opozičný Smer-SD podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR v súvislosti s kauzou Rozuzlenie a zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Strana chce docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na sociálnej sieti.



"Podali sme návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR na ktorej, okrem iného, žiadame odvolanie prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana a prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby poslancom NR SR vysvetlila, aké opatrenie prijala na zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov," priblížil Fico. V súvislosti s aktuálnou situáciou hovorí naďalej o policajnom prevrate a snahe o likvidáciu politickej opozície.



Poslanci z ĽSNS mimoriadnu schôdzu podporia. Pre TASR to potvrdil poslanec zo strany Martin Beluský. Nezaradení poslanci z mimoparlamentného hnutia Republika chcú, aby na schôdzi parlamentu predstavitelia silových zložiek situáciu vysvetlili. "To, čo sa na Slovensku rozpútalo pár týždňov pred voľbami, je šialené. Časť polície a médií rozpútali besnú snahu zničiť silnejúcu opozíciu za každú cenu," tvrdí hnutie.



NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Medzi nimi podnikateľa Petra K., bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P., príslušníka SIS Michala A., bývalého príslušníka NAKA Jána K. a bývalého príslušníka SIS Martina C. Obvinenie sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví. Prezidentka vyzvala premiéra, aby zvolal v tejto súvislosti bezpečnostnú radu.