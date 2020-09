Smer aj Hlas budú naďalej proti prípadným povinným kvótam pri migrácii

Bratislava 23. septembra (TASR) - Opozičné strany Smer-SD a Hlas – sociálna demokracia deklarujú, že budú naďalej proti povinným kvótam pre prijímanie migrantov. Predseda zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR a podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár ocenil, že návrh nového azylového a migračného systému Európskej komisie (EK) uprednostňuje pomoc a solidaritu, a netlačí krajiny do povinných kvót. Nezaradený poslanec zo strany Hlas – sociálna demokracia Peter Kmec podotkol, že návrh naznačuje ich akceptáciu v prípadných krízových časoch. Vyzval preto vládu, aby akékoľvek kvóty odmietla už na začiatku procesu.



"Európska komisia tým dala za pravdu vláde Smeru-SD, pod vedením premiéra Roberta Fica, ktorá odmietla kvóty na prijímanie migrantov a navrhovala pružnú solidaritu počas nášho úspešného predsedníctva EÚ. Stále trváme na tom, že problémy ľudí treba riešiť tam, kde vznikajú," uviedol Blanár. Deklaroval, že prípadné zavedenie povinných kvót v budúcnosti je pre Smer-SD neprijateľné.



Predseda Smeru-SD Robert Fico doplnil, že pri navrhovaných riešeniach migračnej krízy si musí Slovensko zachovať zdravý rozum. Skonštatoval, že vo zverejnenej správe EK sa nachádza množstvo pojmov, ktoré môžu občanov znepokojiť. Napríklad za spojenie "rovnováha medzi solidaritou a zodpovednosťou" sa podľa neho môžu ukryť viaceré rozporuplné nariadenia. "Keďže je migračná kríza celoeurópsky problém, Slovensko by malo byť pripravené v tejto veci pomôcť. Táto pomoc by sa mohla prejaviť v ochrane vonkajších hraníc Európskej únie a v pomoci v ohniskových krajinách, kde problém s masovou migráciou vzniká. Nemôžeme však pripustiť, že nám bude niekto nútiť, aby sme ubytovali a živili tisíce migrantov," uviedol.



"Držme pozíciu, ktorú nastavili naše predchádzajúce vlády, a to jasné nie povinným kvótam. Ihneď na začiatku musíme vyslať jasný signál, že nelegálna imigrácia je pre nás neakceptovateľná a každý, kto bez povolenia vstúpi na územie EÚ, bude okamžite deportovaný," uviedol Kmec. Podotkol, že EK v návrhu zavádza i nové prvky do diskusie a v niektorých prípadoch, takzvaných krízových časoch, naznačuje akceptáciu povinného prerozdelenia imigrantov členskými štátmi. Slovensko podľa jeho slov od začiatku presadzovalo takzvanú flexibilnú solidaritu, teda aby si každý štát mohol vybrať z rôznych foriem pomoci. "Taktiež podporujeme ďalšie posilnenie vonkajších hraníc EÚ s cieľom zamedziť ďalšej nelegálnej migrácii," doplnil.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredu na poludnie predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pokrýva všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovuje vylepšené a rýchlejšie postupy v celom azylovom a migračnom procese a uvádza do rovnováhy zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity.