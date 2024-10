SNS a Smer chcú zo školskej novely vyňať časť o zmene dokladov

Bratislava 24. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS a Smer-SD navrhujú z vládnej novely o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vypustiť časť, ktorá hovorí o možnosti dodatočne zmeniť doklady o získanom vzdelaní na žiadosť osoby, ktorá zmenila meno alebo priezvisko. Predložili preto pozmeňujúci návrh, ktorý v pléne vo štvrtok predstavila Dagmar Kramplová (SNS). Poslanci argumentujú, že dostali veľa pripomienok, preto si táto časť vyžaduje ešte odbornú diskusiu.



"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je, aby škola na žiadosť fyzickej osoby vydala doklad o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi na základe výpisu z matriky alebo potvrdení o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo o zmene priezviska alebo na základe iného dokladu vydaného príslušným orgánom iného štátu, ktorý preukazuje zmenu mena alebo zmenu priezviska," uvádza sa v odôvodnení vládneho materiálu.



Vypustiť časť o zmene dokladov navrhol aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Myslí si, že úprava nie je žiaduca z pohľadu štátu ani niektorých inštitúcií, ako sú kňazské semináre, armáda či fakulty telesnej výchovy a športu, ktoré potrebujú poznať reálne biologické pohlavie svojich členov či uchádzačov.



Poslanci Smeru-SD a SNS podali aj ďalší pozmeňujúci návrh, ktorým chcú do zákona doplniť princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality, ktorý má stanoviť, že školy nesmú propagovať politické strany, politikov ani ideológie. Poslanci zdôraznili, že vzdelávanie má byť nestranné a založené na objektívnych faktoch. Návrh v pléne predstavil Adam Lučanský (SNS).



V diskusii k zákonu vystúpil aj Vladimír Ledecký (SaS). Chýba mu v ňom problematika reedukačných centier. Túto tému podľa neho treba čo najskôr riešiť aj vzhľadom na správu Generálnej prokuratúry SR, ktorá hovorila o závažných zisteniach. Dvojzmennú prevádzku v školách vníma ako problematickú, treba podľa neho urobiť všetko pre to, aby sa vybudoval dostatok priestorov na elimináciu dvojzmennej prevádzky škôl. Pripomenul, že najmä v regiónoch, kde žijú vylúčené komunity, chýbajú v školách dostatočné priestory na jedálne či školské kluby. Národnostná škola je podľa Ledeckého nápad, ktorý segregáciu nevyrieši. Deti sa podľa neho posunú správnym smerom, ak budú v školských zariadeniach tráviť viac času, ako je povinné. Myslí si, že im treba vytvoriť podmienky na to, aby mohli chodiť do školských klubov, umeleckých škôl a na krúžky.