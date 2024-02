Števulová: Koalícii je jedno, aké budú obete novely

Bratislava 8. februára (TASR) - Vládnej koalícii je v záujme jej vlastnej beztrestnosti jedno, aké budú ďalšie obete novely Trestného zákona. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová z PS po schválení novely v parlamente. Upozornila pritom na dosah skrátenia premlčacích lehôt aj na trestný čin znásilnenia. Tvrdí, že na to upozornila aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a očakávala, že to ešte upravia.



"Je to úplné pošliapanie práv obetí," uviedla Števulová. Upozornila, že premlčacia lehota desať rokov pri znásilnení nie je dostatočná aj vzhľadom na priebeh vyšetrovaní. Poukázala najmä na to, že viaceré obete znásilnenia často neprehovoria hneď po skutku a odhodlajú sa až po rokoch. Števulová tvrdí, že minister o takomto dosahu predložených zmien zrejme sám nevedel a diskutovali aj o možnej úprave. Preto očakávala, že sa tohto ustanovenia dotknú aj pozmeňujúce návrhy.



Mrzí ju, že sa napokon nič neudialo. Argumenty koalície nepovažuje za dostatočné a poukázala aj na prípady zo zahraničia, kde sa podľa jej slov ide skôr cestou predlžovania premlčacích lehôt pri znásilňovaní či zmenou právnej definície skutku.



Líder PS Michal Šimečka označil novelu za desivú. "Ohrozuje majetok, bezpečnosť všetkých ľudí na Slovensku, vychádza v ústrety kriminálnikom, zlodejom a ako sme sa dozvedeli, aj násilníkom," povedal. Hovorí o chaose pri predkladaných pozmeňujúcich návrhoch z dielne koalície. Nečakal ani to, že vládna väčšina usekne diskusiu v treťom čítaní. Avizoval, že budú ďalej pokračovať v organizovaní protestov a plánujú aj podanie na Ústavný súd SR.



Poslanci NR SR vo štvrtok schválili novelu Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti. Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novela má okrem iného priniesť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, zmeny pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj úpravu premlčacích lehôt.