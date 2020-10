Strany už nebudú musieť viesť osobitný účet v Štátnej pokladnici

Bratislava 22. októbra (TASR) - Politické strany a hnutia už viac nebudú musieť viesť osobitný účet v Štátnej pokladnici. Svoje nepoužité prostriedky môžu ešte previesť a účet do 31. decembra 2020 zrušiť. Vyplýva to z novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorou sa mení aj zákon o Štátnej pokladnici. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju vo štvrtok schválili. Odstrániť sa tým má nadmerná administratívna záťaž bez akejkoľvek pridanej hodnoty.



"Cieľom novely zákona je zrušiť povinnosť pre politické strany a hnutia viesť si takzvaný osobitný účet v Štátnej pokladnici a s tým súvisiace povinnosti a obmedzenia týkajúce sa napríklad prevodov medzi jednotlivými účtami politických strán a hnutí ku dňu účinnosti návrhu zákona, ako aj upraviť pravidlá na vyrovnanie zostatkov medzi takto zrušeným osobitným účtom a bežným platobným účtom politických strán a hnutí do konca tohto roka," píše sa v predložených materiáloch.



Strany a hnutia budú musieť štátnej komisii doručiť výročnú správu za rok 2019 najneskôr do 31. marca 2021 a výročnú správu za rok 2020 najneskôr do 31. mája 2021. Štátna komisia ich následne zverejní na svojom webe, potom ich tiež predloží Národnej rade SR.