Štvrtkovému rokovaniu pléna dominovala diskusia o novele ohľadom GP

Bratislava 4. júna (TASR) - Diskusia k novele upravujúcej spôsob výberu kandidátov a voľby generálneho prokurátora dominovala druhému rokovaciemu dňu ôsmej schôdze Národnej rady (NR) SR. Do debaty sa ešte ústne prihlásilo päť poslancov. Schôdza bude pokračovať v piatok (5. 6.) o 9. hodine, keď v pléne vystúpi prezidentka SR Zuzana Čaputová so správou o stave republiky.



Poslanec Boris Susko (Smer-SD) vo štvrtkovej diskusii uviedol, že otvoriť pozíciu pre nečlenov prokuratúry je nesystémovým riešením. Ide podľa neho o účelové riešenie, aby sa šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR stal podriadeným úradujúcej výkonnej, respektíve vládnej moci. Dodal, že prokuratúra je funkčný celok, kde fungujú vzťahy nadriadených s podriadenými. Nevie si predstaviť, aby na tomto poste bola osoba, ktorá nemá skúsenosti s fungovaním prokuratúry. Susko preto za zmenou legislatívy vidí snahu dosadiť do tejto funkcie vopred stanoveného kandidáta. Návrh novely je podľa poslanca v rozpore s programovým vyhlásením vlády (PVV), kde je jednoznačne napísané, že sa rozšíri okruh navrhovateľov kandidátov na šéfa GP. Z PVV sa podľa Suska nedá odvodiť, že sa bude rozširovať okruh samotných kandidátov. Kritizoval tiež navrhovanú verejnú voľbu kandidáta.



Podľa poslanca Ondreja Dostála (SaS) majú občania právo vedieť, ako poslanci hlasovali pri personálnych záležitostiach, pripomenul, že verejná voľba je zadefinovaná ako základná voľba v rokovacom poriadku parlamentu. Poslanec sa neobáva, že by možnosť odvolania bola problémom z hľadiska politickej zneužiteľnosti. "Sú tam zadefinované dôvody, môžeme sa rozprávať, ako ich zadefinovať. Nemôže to byť svojvoľné," povedal v diskusii. V prípade že by parlament navrhoval svojvoľne odvolať šéfa GP, tak hlava štátu musí podľa Dostála návrh posúdiť a nemusí mu vyhovieť. Dostál takisto doplnil, že generálny prokurátor sa môže tiež v tejto veci obrátiť na Ústavný súd SR.



V piatok po vystúpení hlavy štátu majú poslanci preberať päť vládnych návrhov zákonov, ktoré pribudli do programu schôdze. Plénum ich má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Týkajú sa napríklad odkladu splátok odvodov pre niektorých prevádzkovateľov hazardných hier, pomoci podnikateľom s nájomným, uvoľniť by sa mal aj zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov. Plénum by malo zároveň v piatok hlasovať o posunutí vládnych návrhov do druhého čítania. Ak to bude potrebné, parlament má v piatok rokovať aj po 16. hodine.