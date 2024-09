Parlament odsúhlasil spoluprácu slovenských a rakúskych záchraniek

Bratislava 10. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR odsúhlasila Rámcovú zmluvu medzi Slovenskom a Rakúskom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Rozhodla o tom v utorkovom hlasovaní.



Slovenské a rakúske záchranky by mali podľa zmluvy spolupracovať v prihraničnom území. Znamená to, že v prípade potreby by slovenské záchranky mohli zasahovať v Rakúsku a rakúske záchranky zase na Slovensku. Zmluva sa vzťahuje na prihraničné územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a na spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.



Cieľom spolupráce je podľa ministerstva zdravotníctva zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti v prihraničných oblastiach. Zmluvu ešte musí ratifikovať prezident.