T. Šudík navrhol zakázať klietkový chov nosníc

Bratislava 19. februára (TASR) - Na Slovensku by sa mohol zakázať klietkový chov nosníc. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil Tomáš Šudík (nezaradený).



Pre existujúce klietkové chovy nosníc navrhuje poslanec stanoviť päťročné prechodné obdobie. Majiteľom a ich zamestnancom má podľa Šudíka poskytnúť dostatočne dlhý čas, aby sa na nový stav adaptovali a svoje právo vlastniť majetok a právo na slobodnú voľbu povolania realizovali iným spôsobom.



Poslanec argumentuje tým, že za posledné roky u európskych občanov vzrástlo povedomie a znepokojenie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a problémov životného prostredia. "V dôsledku toho spotrebitelia na európskom trhu požadujú etickejšie potraviny, teda vajcia vyprodukované v systémoch s vyššími štandardmi dobrých životných podmienok zvierat," napísal v dôvodovej správe k návrhu. Dodal, že v júni 2021 sa Európska komisia zaviazala k revízii aktuálneho právneho rámca a k zrušeniu klietkového chovu nosníc do roku 2027.



Väčšina slovenských nosníc je podľa neho stále chovaná v klietkovom chove, a to aj napriek tomu, že väčšina Slovákov podporuje zákaz klietkového chovu. "Podiel nosníc v klietkovom chove na Slovensku v priebehu posledných troch rokov klesol o takmer 8 percent a v súčasnosti ešte stále tvorí 75,3 percenta nosníc," uviedol. Dodal, že Únia hydinárov Slovenska sa zaviazala v memorande spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že do roku 2030 prestavajú všetky svoje klietkové chovy na podstielkové, voliérové alebo voľnovýbehové chovy.



Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2024.