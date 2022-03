T. Valášek navrhuje dvojstupňový systém registrácie nových cirkví

Bratislava 6. marca (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek navrhuje zaviesť dvojstupňový systém registrácie cirkví. Podal preto novelu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Na registráciu prvého stupňa by cirkvi stačilo podľa návrhu mať 150 členov. Umožnilo by jej to podľa Valáška napríklad postaviť sakrálnu stavbu. Druhý stupeň registrácie by mohla cirkev získať po desiatich rokoch pôsobenia a získania členov v počte jedného promile obyvateľov SR.



Po prvom stupni registrácie by sa podľa návrhu sprístupnili práva na zhromažďovanie sa s cieľom vyznávania viery, realizáciu sakrálnych stavieb a prístup do verejnoprávnych médií. "Prístup k právu na príspevok zo štátneho rozpočtu, ako aj niekoľko ďalších práv získajú subjekty až po druhom stupni registrácie," uviedol poslanec v návrhu. Pripomenul, že napríklad Česká republika pri počte obyvateľov 10,7 milióna požaduje pre prvý stupeň registrácie 300 podpisov.



Na registráciu druhého stupňa by cirkev potrebovala desať rokov nepretržitej činnosti a podmienku rastu počtu členov na minimálne jedno promile celkového počtu obyvateľov SR, čo pri súčasnom počte obyvateľov predstavuje približne 5459 členov. Po registrácii druhého stupňa by mohla cirkev zriaďovať účelové zariadenia, vlastné školy, vyučovať náboženstvo, mať vydavateľskú činnosť či zakladať kultúrne inštitúcie.



Do zákona chce tiež poslanec doplniť formuláciu o zodpovednosti cirkví pri vytváraní tolerantnej spoločnosti. Vyznávaním viery by nesmelo podľa návrhu dôjsť k obmedzovaniu práv osôb napríklad pre ich pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu či náboženské vyznanie, alebo preto, že sú bez vyznania.



Slovensko má podľa neho v súčasnosti prísne nastavený zákon, keďže na registráciu vyžaduje minimálne 50.000 jej členov. Pred rokom 2017 stačila podpora 20.000 ľudí. Zdôraznil, že ešte od prvej novelizácie v roku 2007 fungujú len pôvodne registrované cirkvi. Niektoré z nich majú dnes menej ako 100 členov, pričom "cirkvi" s oveľa viac členmi sa podľa neho nevedia registrovať. "Pôsobia prakticky v 'pololegalite'. Väčšina z nich sú registrované ako občianske združenia, ale to je na hranici zákona, pretože tie by z princípu nemali vykonávať náboženské aktivity," povedal pre TASR s tým, že tento problém sa týka kresťanských spolkov, ktoré majú veľa členov a nemôžu sa registrovať.



Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry (MK) SR. V súčasnosti je na Slovensku podľa údajov na webe ministerstva 18 registrovaných cirkvi a náboženských spoločností.