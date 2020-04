TASR vydala za druhý polrok 2019 viac ako 136000 multimediálnych správ

Bratislava 30. apríla (TASR) – Bratislava 30. apríla (TASR) – V druhom polroku 2019 vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 136.419 multimediálnych správ, 76.769 textových správ, 7538 zvukov, 48.955 fotografií a 3157 videospráv. Vyplýva to zo správy o činnosti TASR za druhý polrok 2019, ktorú vo štvrtok prerokoval Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá.



Generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala na rokovaní škonštatoval, že produkty TASR odoberajú všetky relevantné médiá na Slovensku a významné zahraničné agentúry. "TASR ako agentúra prvej voľby má povesť dobrej značky a hodnoverného zdroja prinášajúceho férové a vyvážené spravodajstvo," zvýraznil.



Poukázal i na fakt, že agentúre sa darí udržiavať zdravú ekonomickú stabilitu. "Príjmy agentúry dosiahli v druhom polroku 2.825.003 eur, výdavky 2.863.194 eur, rok 2019 tak agentúra skončila s prebytkom vo výške 278.295 eur," priblížil. "Celkový fakturovaný objem z predaja vlastných produktov a služieb predstavoval v druhom polroku 2019 sumu 1.318.861 eur bez DPH, v porovnaní s rovnakým obdobím 2018 ide o nárast o vyše 9 percent, vo finančnom vyjadrení 112.656 eur bez DPH," dodal na rokovaní výboru generálny riaditeľ TASR.



Spomenul taktiež kontinuálne rastúci trend portálu Teraz.sk. "Ak v decembri 2018 dosiahol podľa Google Analytics 539.212 návštevníkov a 2.167.688 zobrazení stránky, v decembri 2019 to bolo 677.092 návštevníkov a 4.664.097 zobrazení stránky," doplnil Puchala.



Členov výboru Puchala informoval tiež o novej službe, ktorú TASR prináša v kooperácii s renomovanou francúzskou agentúrou AFP pri odhaľovaní hoaxov a dezinfomácií šíriacich sa prostredníctvom sociálnych sietí, webov alebo iných platforiem po celom svete.



Šéf TASR zároveň predstavil oblasti, ktorým sa jednotlivé redakcie TASR v druhom polroku 2019 venovali. "Významnú zložku spravodajstva TASR tvorili špeciálne projekty k významným udalostiam či výročiam - 75. výročie SNP, výročie Novembra 1989, Rok M. R. Štefánika - 100. výročie tragickej smrti, 100 rokov Univerzity Komenského či brexit," pripomenul Puchala. Upozornil, že podobne ako témy denného spravodajstva, aj tieto projekty mapovala agentúra nielen prostredníctvom aktuálnych správ, ale aj analytických materiálov.



Puchala pripomenul, že k najdôležitejším témam pre domácu redakciu patrili na jeseň 2019 súdne procesy s obvineným Marianom K. i politické a justičné otrasy, ktoré sa v ich dôsledku diali, rovnako kampaň k parlamentným voľbám, ale i téma reformy nemocníc. "TASR pokračovala aj v celoročnom seriáli o mestách a obciach, hasičských zboroch a zaujímavostiach zo slovenských regiónov," dodal.



Ekonomická redakcia TASR venovala prioritnú pozornosť príprave štátneho rozpočtu, ale i legislatívnym zmenám vo finančnej a sociálnej oblasti. V zahraničnom ekonomickom spravodajstve dominovala téma hrozby ciel a ďalších prekážok v zahraničnom obchode zo strany USA a hroziaca globálna vojna, ale i ekonomické dosahy brexitu.



V oblasti spravodajstva zo zahraničia TASR pokrývala počas druhého polroka 2019 okrem iného aj intronizáciu japonského cisára v Tokiu, na ktorej sa zúčastnila prezidentka Zuzana Čaputová, stretnutie premiéra Petra Pellegriniho s pápežom Františkom vo Vatikáne či vystúpenie prezidentky na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.



Redaktori športovej redakcie komplexným a koncepčným spôsobom zabezpečili všetky zásadné udalosti na klubovej a reprezentačnej scéne, európske a svetové šampionáty, rovnako tak najvýznamnejšie tenisové či cyklistické podujatia a preteky zimných športov. "Mimoriadnej spravodajskej pozornosti sa dostávalo momentálne najvýraznejšej slovenskej športovkyni Petre Vlhovej," dodal Puchala. Poukázal tiež na to, že okrem kapacity aktuálnych denných správ nezabúdala športová redakcia ani na tematickú a publicistickú tvorbu. "Tradičné a žiadané produkty ako kalendár podujatí a chronológie zaznamenali navyše inovačný rozmach i kvantitatívne rozšírenie," upozornil.



Redakcia obrazového spravodajstva pokryla všetky dôležité udalosti a témy v politickej, ekonomickej, kultúrno-spoločenskej i športovej oblasti. "Foto- a videoreportéri TASR tiež priblížili mimoriadne udalosti, ktoré sa na Slovensku udiali – havária stíhačky a tragická nehoda autobusu pri Nitre, výbuch plynu v paneláku v Prešove, dôsledky sucha a nedostatok vody vo vodných nádržiach, ale i opatrenia pri more ošípaných na východnom Slovensku," spresnil riaditeľ TASR.



Poukázal tiež na to, že dôležitou súčasťou TASR je exportný servis v anglickom a maďarskom jazyku, zaznamenávajúci všetky relevantné udalosti. "Za rok 2019 priniesol 16.000 správ, ktoré vychádzali multimediálne," konkretizoval.



Priblížil i informačný servis týkajúci sa činnosti orgánov Európskej únie, ktorý okrem spolupráce so Zastúpením EÚ na Slovensku i Kanceláriou EP na Slovensku a kooperácie so zahraničnými agentúrami zabezpečuje TASR prostredníctvom postu stáleho zahraničného spravodajcu v Bruseli, rovnako tiež osobnou účasťou redaktorov agentúry na oficiálnych rokovaniach orgánov EÚ. V roku 2019 TASR vydala a sprístupnila vyše 4000 správ o Európskej únii.



Súčasťou informačného spravodajstva TASR sú aj informácie vo verejnom záujme. „Na portáloch www.tasr.sk, www.newsnow.sk, skolske.sk a www.teraz.sk sprístupnila v roku 2019 TASR vyše 40.000 správ a viac ako 41.000 fotografií, vo verejnom záujme vydala tiež vyše 5000 správ vyhlásení, oznámení, stanovísk oprávnených subjektov," spresnil generálny riaditeľ TASR.