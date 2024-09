Tepelné čerpadlá budú oslobodené od poplatkov za využívanie vôd

Bratislava 17. septembra (TASR) - Tepelné čerpadlá typu voda-voda budú oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z vládnej novely vodného zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Cieľom návrhu je podľa envirorezortu odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel. Poukázal na to, že Európska komisia vyzvala členské štáty, aby v plnej miere využili opatrenia, ktoré by znížili bariéry pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel.



Zákonodarcovia tiež schválili pozmeňujúci návrh z dielne koaličného poslanca Jana Kvorku (Smer-SD). Zavádza sa ňou možnosť pre štát vyvlastniť nevysporiadané pozemky pod vodnou stavbou. "Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného správcu vodnej stavby, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu príslušný správca vodnej stavby do 31. decembra 2045," uvádza sa v schválenej legislatíve.