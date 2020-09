Tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne sa sprísnia

Bratislava 25. septembra (TASR) – Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera sa bude trestať prísnejšie. Hroziť budú tresty odňatia slobody až na päť rokov, výška trestu bude závisieť od závažnosti skutku. Poslanci Národnej rady SR v piatok odsúhlasili novelu trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb z dielne koaličných poslancov. Tieto skutky budú po novom zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Zavedie sa tiež nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat.



„Cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, keď skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia (konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru)," vysvetlili predkladatelia.



Znenie úpravy vysvetľuje, že pod zvieraťom sa v tejto súvislosti rozumie pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí.



Rozsiahlejšia bude i skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. Protiprávneho konania sa v tomto prípade dopustí ten, kto organizuje zápas medzi zvieratami, na tento účel štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje, alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo kto sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat.



Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.