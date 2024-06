Tzv. lex atentát prerokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní

Prečítajte si aj: Koalícia trvá na dôvodnosti zrýchleného prijatia tzv. lex atentát

Bratislava 18. júna (TASR) - Tzv. lex atentát, balík zákonov predložených po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), prerokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní. V utorok to odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.Balík zákonov má riešiť niektoré opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku. Zákaz zhromaždení by mohol platiť v okruhu 50 metrov od sídla prezidenta SR, vlády SR či všeobecného súdu. V prípade Ústavného súdu SR by mal platiť zákaz zhromaždenia v okruhu 100 metrov od jeho sídla. Návrh počíta aj s novými dôvodmi na zákaz zhromaždenia. Chce napríklad zamedziť protestom pred obydliami.Prezident, predseda Národnej rady SR a premiér by mali mať priznané právo naŠéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.