NRSR: Účinnosť ustanovení o zaručenej konverzii dokumentov sa posunie
Aktuálne využívaný systém však naďalej funguje a podnikatelia ho môžu používať až do spustenia nového informačného systému.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie, sa posunú na začiatok roka 2027. Vyplýva to z vládneho návrhu novely, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. Účinnosť týchto ustanovení sa už raz posúvala, a to na október tohto roka.
„V dôsledku nedostatočného časového priestoru na prípravu a testovanie nových technických riešení a prevádzkových postupov hrozí, že služby zaručenej konverzie nebudú od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení plne funkčné, resp. nebude možné zabezpečiť ich poskytovanie v súlade s právnymi požiadavkami,“ uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v dôvodovej správe. Podľa rezortu tak zároveň nie je možné garantovať ich spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke, čo je obzvlášť kritické vzhľadom na povahu dokumentov, s ktorými sa v rámci konverzie pracuje.
Posunutím termínu účinnosti o 15 mesiacov sa podnikateľom a ostatným osobám oprávneným vykonávať zaručenú konverziu (prevažne advokátom) oddiali využívanie nového komplexného technického riešenia týkajúceho sa zaručenej konverzie. Aktuálne využívaný systém však naďalej funguje a podnikatelia ho môžu používať až do spustenia nového informačného systému Centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Zmeny sa netýkajú notárov, ktorí využívajú vlastný informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky.
