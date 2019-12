ÚDZS bude v budúcom roku hospodáriť s vyšším rozpočtom

Bratislava 3. decembra (TASR) – Príjmy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) budú v budúcom roku vyššie. K dispozícii bude mať približne 55,6 milióna eur, čo je oproti roku 2019 viac asi o 3,6 milióna eur. Výdavky majú dosiahnuť 22,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu jeho budúcoročného rozpočtu, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú celkové príjmy vyššie o 3.614.759 eur, a to vplyvom predpokladaného medziročného nárastu príspevku od zdravotných poisťovní o 1.214.654 eur a medziročným nárastom rozpočtovaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 2.400.105 eur," píše sa v návrhu rozpočtu.



Podiel bežných výdavkov má tvoriť 90,3 percenta. Do takejto kategórie patria mzdy, platy, služobné príjmy a odvody poistného, tovary a služby či bežné transfery. Zvyšok tvoria kapitálové výdavky, tie majú ísť na bežnú prevádzku úradu.