NRSR ukončila 6. rokovací deň zmenami v zákone o sociálnom poistení

Bratislava 23. októbra (TASR) - Poslanci ukončili šiesty deň 51. schôdze Národnej rady (NR) SR. V závere dňa sa venovali navrhovanej novele zákona o sociálnom poistení z dielne ĽSNS. Novelou chcú predkladatelia "zakomponovať princíp zásluhovosti do podmienok nároku na vyplácanie podpory v nezamestnanosti".



Rokovacia sála bola ku koncu dňa takmer prázdna, diskusia v pléne bola minimálna. Poslanci budú pokračovať v schôdzi opäť vo štvrtok (24. 10.), počas dňa ich čaká aj tradičná Hodina otázok. Poslanci adresovali na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) niekoľko otázok, zaujímajú sa napríklad o oficiálne stanovisko Slovenska k žiadosti britského parlamentu o predĺženie brexitu.



Na programe aktuálnej schôdze je ešte niekoľko poslaneckých návrhov. Zákonodarcovia sa majú zaoberať napríklad novelou zákona o ochrane nefajčiarov. Nezaradení poslanci Martin Fedor, Katarína Csefalvayová a poslanec za OĽaNO Marek Krajčí navrhujú rozšíriť zákaz fajčenia v reštauráciách aj o terasy. Nezaradená poslankyňa Simona Petrík chce zas novelou školského zákona stanoviť transparentné a zrozumiteľné kritériá prijímania detí do materských škôl.



Vo štvrtok aj piatok (25. 10.) by zákonodarcovia v parlamente nemali hlasovať. Najbližšie hlasovanie ich čaká až v pondelok (28. 10.), hoci v pondelky zvyčajne snemovňa nerokuje.