< sekcia Slovensko
NRSR ukončila deň diskusiou k správe o pokroku SR
Deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR uzavrela vo štvrtok večer tretí rokovací deň 52. schôdze debatou k Výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky 2026, ktorú predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Niekoľkohodinovú debatu k tomuto bodu sprevádzalo vzájomné obviňovanie zo zodpovednosti za ekonomickú situáciu medzi opozíciou najmä z Hnutia Slovensko a ministrom financií.
Deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Z tohtoročnej predpokladanej úrovne 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) by mal klesnúť na 4,2 % v roku 2027 a 4,1 % v roku 2028. Ešte vlani na jeseň boli rozpočtové ciele na roky 2026 až 2028 stanovené na úrovni 4,1 %, 3,5 % a 2,8 % HDP.
„Vláda reviduje ciele ako reakciu na pomalší rast z titulu externého prostredia, geopolitickú neistotu, tlak na konkurencieschopnosť EÚ a politický cyklus,“ konštatovalo ministerstvo financií. Pre roky 2027 a 2028 preto plánuje pokles schodku iba o 0,1 percentuálneho bodu. Aj upravené ciele však podľa ministerstva naďalej plne rešpektujú európske rozpočtové pravidlá.
K návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025, poslednému zo štyroch bodov rezortu financií, sa poslanci v tento deň už nedostali.
Parlament bude pokračovať v rokovaní v piatok (29. 5.) od 9.00 h. Podľa termínovaných bodov by mal prerokovať návrh novely zákona o energetike, ktorý je v druhom čítaní, z dielne ministerstva hospodárstva. Poslanci by sa mali venovať aj viacerým návrhom zákonov, ktoré predložili ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra a spravodlivosti.
Deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Z tohtoročnej predpokladanej úrovne 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) by mal klesnúť na 4,2 % v roku 2027 a 4,1 % v roku 2028. Ešte vlani na jeseň boli rozpočtové ciele na roky 2026 až 2028 stanovené na úrovni 4,1 %, 3,5 % a 2,8 % HDP.
„Vláda reviduje ciele ako reakciu na pomalší rast z titulu externého prostredia, geopolitickú neistotu, tlak na konkurencieschopnosť EÚ a politický cyklus,“ konštatovalo ministerstvo financií. Pre roky 2027 a 2028 preto plánuje pokles schodku iba o 0,1 percentuálneho bodu. Aj upravené ciele však podľa ministerstva naďalej plne rešpektujú európske rozpočtové pravidlá.
K návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025, poslednému zo štyroch bodov rezortu financií, sa poslanci v tento deň už nedostali.
Parlament bude pokračovať v rokovaní v piatok (29. 5.) od 9.00 h. Podľa termínovaných bodov by mal prerokovať návrh novely zákona o energetike, ktorý je v druhom čítaní, z dielne ministerstva hospodárstva. Poslanci by sa mali venovať aj viacerým návrhom zákonov, ktoré predložili ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra a spravodlivosti.