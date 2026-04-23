NRSR ukončila rokovanie debatou k návrhu zmeniť počet MČ v Košiciach
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Štvrtkové rokovanie Národnej rady (NR) SR ukončili poslanci debatou k novele zákona o meste Košice, ktorá predpokladá zníženie počtu košických mestských častí (MČ). V rozprave vystupovali najmä opoziční poslanci. Kritizovali, že do návrhu prišli v druhom čítaní výrazné zmeny.
Zuzana Mesterová (PS) návrh označila za rýchlokvasený a vytvára podľa nej právny chaos. Považuje to za kampaň jedného z predkladateľov Igora Šimka (Hlas-SD), pretože má podľa nej kandidovať za šéfa Košického samosprávneho kraja. Pýtala sa Šimka, čo sa stane, ak parlament schváli návrh, ktorý zruší 18 mestských častí, no referendum v Košiciach nebude úspešné. Ondrej Dostál (SaS) považuje cieľ znížiť počet MČ za legitímny, je to však podľa neho problém aj inde na Slovensku, nielen v Košiciach.
Šimko pripomenul, že pripomienky k návrhu predložili odborníci z Košíc. Zdôraznil, že ak sa poslanci zo všetkých MČ dohodnú na základe analýzy na referendovej otázke, toto referendum môže byť v deň parlamentných volieb v roku 2027 a občania tak môžu rozhodnúť o budúcom územnom členení mesta. Návrh hovorí, že ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031 by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (24. 4.) ráno. Od 8.00 h ich čaká ďalší pokus otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Od 9.00 h majú poslanci na programe návrh Smeru-SD. Priniesť má zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách, nahradiť ho má voľba zo zastupiteľských úradov. Zároveň sa má hlasovanie zo zahraničia rozšíriť na prezidentské voľby. Novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva by sa mala zmeniť aj výška volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. V piatok poslanci nebudú hlasovať a zasadať majú do 16.00 h.
