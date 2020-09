Ústavnoprávny výbor odporučil schváliť novelu upravujúcu potraty

Bratislava 8. septembra (TASR) - Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, odporučili členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru schváliť. K návrhu prijali v utorok niekoľko technických pripomienok. Poslanci by mali o novele definitívne rozhodnúť na septembrovej schôdzi parlamentu.



OĽANO v novele navrhuje zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch.



Navrhujú tiež predĺžiť lehotu na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín. Upraviť mienia informovaný súhlas, aby bol obrazom reálneho informovania, nie nevyhnutnou formalitou či prekážkou. Zakázaná by mala byť reklama v oblasti potratov.



Novelou mienia zlepšiť podporu žien, ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania, napríklad pri potrebe dočasného bývania na utajenie tehotenstva. Zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj matky počas tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.



Suma príspevku pri narodení dieťaťa by sa mohla rozdeliť na dve časti. Štyristo eur by sa mohlo žene vyplatiť už počas tehotenstva, po uplynutí 12 týždňov. Ak to matka nevyužije, celá suma by jej mala byť vyplatená po pôrode.



Predkladatelia chcú, aby sa na štatistické účely získavali podrobnejšie údaje v hlásení o spontánnom potrate a umelom ukončení tehotenstva. Ženy by mali uviesť svoj rodinný stav, ale aj formy používania antikoncepcie.