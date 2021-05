Ledecký: Vláda sa za rok nedostatočne venovala rómskym komunitám

Bratislava 3. mája (TASR) – V podpore komunít sa urobilo málo, vláda sa za rok nedostatočne venovala napríklad rómskym komunitám. Vyhlásil to poslanec Vladimír Ledecký (Za ľudí), ktorý bol donedávna štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vyzval, aby sa rómska problematika nevyužívala len na politické body. Dodal, že programové vyhlásenie vlády (PVV) nespochybňuje, ale bude ho vyhodnocovať nekompromisne. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek skonštatoval, že vláda dostala šancu na nový začiatok, no nevyužila príležitosť napraviť veci, ktoré sa nemali dostať ani do prvej verzie programu vlády, prípadne doň nedoplnila potrebné veci.



„Doteraz som riešil túto oblasť s úradom splnomocnenkyne vlády, aj som bojoval, a to očakávam aj ďalej od všetkých rezortov. Uvedomujem si, že tu bola pandémia, ale o to viac by sme mali urobiť v nasledujúcom období," pripomenul Ledecký v súvislosti s problematikou rómskej komunity. Vidí tiež priestor na finančnú podporu najmenej rozvinutých okresov.



Poslanec tiež upozornil, že treba zintenzívniť aktívnu politiku trhu práce. „Treba si uvedomiť, že peniaze z eurofondov, z ktorých bola financovaná, sa pomaly míňajú a hlavne na budúci rok, pokiaľ do tejto oblasti nenalejeme peniaze zo štátnych fondov, budeme tu mať dlhodobo nezamestnaných a ťažko zamestnateľných ľudí," upozornil.



Ledecký podľa svojich slov nespochybňuje PVV, ale trvá na tom, aby bolo reálne a realizovateľné. Pripomenul, že sa v dokumente oproti minulému roku v tejto oblasti nič nezmenilo, pričom ho pomáhal tvoriť. PVV preto podporuje, no chce permanentne, nestranne a nekompromisne vyhodnocovať jeho plnenie.



Nezaradený poslanec Peter Pellegrini sa Ledeckého spýtal, prečo odišiel z postu štátneho tajomníka, kde mohol pokračovať v rozvoji regiónov. „Z ministerstva som odišiel, lebo som mal iné riešenia a priority, ako malo vedenie ministerstva," vysvetlil Ledecký.



Nedostatočný priestor dostala v PVV podľa Valáška kultúra, ktorú zasiahla pandémia a na ktorú sa neplánujú čerpať peniaze ani z plánu obnovy. Kritizoval, že v dokumente sa málo odráža pandémia. Tá podľa neho odhalila systémové a inštitucionálne problémy pri riadení štátu.



Ocenil, že PVV reaguje na otázku potreby zmien spôsobu krízového riadenia štátu. „Tu sa vláda poučila z krízy, v programovom vyhlásení hovorí o potrebe zapracovať poznatky z boja proti pandémii," uviedol. Obáva sa plnenia klauzuly PVV, že Slovensko bude v zahraničnej politike zodpovedným a predvídateľným partnerom. Pripomenul zahraničné cesty ministra financií a expremiéra Igora Matoviča (OĽANO) do Moskvy či Budapešti a ďalšie situácie či vyjadrenia v tejto súvislosti.



Vyzval tiež kabinet na väčšiu pozornosť k európskym témam, aby Slovensko neprichádzalo o financie z európskych zdrojov. Tvrdí, že väčšina ministerstiev považuje európske témy za povinnú jazdu. Aj preto podľa neho Slovensko prichádza o príležitosti a financie.