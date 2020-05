Marcinková: Existuje podozrenie, že úrad komisárky nie je nezávislý

Bratislava 14. mája (TASR) – Existuje dôvodné podozrenie, že Úrad komisára pre deti nie je nezávislý. Upozornila na to podpredsedníčka parlamentného ľudskoprávneho výboru Vladimíra Marcinková (Za ľudí) v rámci diskusie o správe o činnosti komisárky pre deti. Marcinková preto trvá na poslaneckom prieskume v tomto úrade. Debatou k správe poslanci ukončili tretí rokovací deň siedmej schôdze Národnej rady SR.



Na nedostatky v správe o činnosti komisárky Viery Tomanovej upozornili aj ďalší koaliční poslanci. Mala by podľa nich napríklad efektívnejšie vstupovať do konaní o právach detí.



Marcinková v pléne upozornila, že vzhľadom na diskusiu s komisárkou Tomanovou na zasadnutí výboru zostali pochybnosti o profesionálnom vedení úradu. Na závažné pochybnosti upozornila podľa nej Nadácia Zastavme korupciu, ktorá okrem iného tvrdí, že komisárka na nahrávke nabáda matku dieťaťa, aby nerešpektovala rozhodnutie súdu. Marcinková upozornila aj na to, že v čase kauzy Čistý deň malo dôjsť k stretnutiu komisárky s obžalovaným Marianom K.



Poslankyňa preto chce, aby závažné pochybenie v činnosti Tomanovej poslanci brali na ohľad. Navrhla tiež, aby NR SR poverila výbor, aby sa podnetmi naďalej veľmi vážne zaoberal a bral ich do úvahy.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať v piatok 15. mája o 10:30, pretože od rána budú zasadať výbory. Plénum má pokračovať v rokovaní o vládnej novele zákona, ktorou sa má spustiť mobilná aplikácia na zavedenie tzv. inteligentnej karantény.



Na programe siedmej schôdze majú poslanci aj ďalšie výročné správy o činnosti. Piatkové rokovanie pléna sa má podľa podpredsedu NR SR Milana Laurenčíka (SaS) skončiť o 14:00.