V rokovacej sále budú poslanci pozitívni na COVID-19 oddelení fóliou

Bratislava 28. decembra (TASR) - V rokovacej sále Národnej rady (NR) SR bude počas pondelkovej mimoriadnej schôdze fóliou oddelený priestor pre poslancov s potvrdeným ochorením COVID-19, ale aj pre poslancov z karantény. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosť Kancelárie NR SR Michaela Jurcová. Dodala, že v parlamente budú aj germicídne žiariče. Vstup do rokovacej sály bude umožnený výlučne poslancom a zamestnancom kancelárie parlamentu.



"Poslanci, na ktorých sa podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vzťahuje osobitný režim, budú oddelení od ostatných poslancov a zamestnancov Kancelárie NR SR. Je pre nich zabezpečený samostatný vchod, fóliou oddelené hlasovacie miesta v pléne, v parlamente budú taktiež nainštalované germicídne žiariče," priblížila Jurcová. Dodala, že v rámci tejto skupiny budú ešte samostatne oddelení aj poslanci, ktorí sú v karanténe iba z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou. Pre týchto poslancov podľa jej slov NR SR zabezpečila aj respirátory s certifikáciou FFP3, ktoré budú mať prekryté rúškom. Pre zvyšných poslancov sú zabezpečené respirátory FFP2.



Vyhláška hlavného hygienika SR od nedele (27. 12.) večer umožňuje prezidentke, ministrom, poslancom parlamentu či generálnemu prokurátorovi po novom pracovať aj v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 či kontaktu s pozitívne testovaným. Prácu môžu vykonávať, ak by absenciou na pracovisku vážne ohrozili zabezpečenie chodu štátu alebo riešenie mimoriadnych úloh. Podmienkou je, aby nemali klinické príznaky ochorenia, nosili respirátory FFP2, používali rukavice, dezinfekciu či obmedzili pohyb na pracovisku. Zmena sa týka aj predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejnej ochrankyne práv a predsedu Ústavného súdu SR.