V roku 2021 bolo zvolaných 33 schôdzí NR SR

Na archívnej snímke Eduard Heger. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 26. decembra (TASR) - V tomto roku bolo zvolaných dovedna 33 schôdzí Národnej rady (NR) SR, z toho 26 bolo mimoriadnych. Nie všetky sa napokon konali, pri niekoľkých mimoriadnych rokovaniach iniciovaných opozíciou poslanci neschválili ich program. Naproti tomu bolo v roku 2019 zvolaných riadnych i mimoriadnych rokovaní dokopy 18, z toho jedna schôdza bola slávnostná, a v roku 2020 ich bolo celkovo 22. Vyplýva to z programov schôdzí zverejnených na webe parlamentu.V úvode tohto roka zasadal parlament mimoriadne najmä v súvislosti s pandemickou situáciou. Už 12. januára poslanci rokovali o predlžovaní núdzového stavu. Ďalší deň sa zas na mimoriadnej schôdzi venovali vládnym zákonom súvisiacim s pandémiou, napríklad novele, ktorá legislatívne umožnila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj mimo ambulancií.Na prelome apríla a mája do parlamentu predložila svoj program vláda po koaličnej kríze a rekonštrukcii. Igora Matoviča vtedy vo funkcii vystriedal Eduard Heger (obaja OĽANO). Diskusia k programovému vyhláseniu Hegerovho kabinetu trvala niekoľko dní a vystúpilo v nej okolo 40 rečníkov. Vládny program i nový kabinet podporu získali.Koncom mája zas poslanci mimoriadne rokovali o stretnutí špičiek štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Schôdza sa konala v utajovanom režime, inicioval ju opozičný Smer-SD po medializovaní informácií o stretnutí predstaviteľov štátu a v súvislosti s podozreniami z manipulovania vyšetrovania viacerých káuz.Opozícia počas roka iniciovala i viacero schôdzí s cieľom odvolať členov vlády. Najväčšiemu počtu pokusov o odvolanie čelil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Opozícia sa o jeho odchod z funkcie snažila opakovane v letnom období v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách. Plénum však viackrát nebolo uznášaniaschopné, body mimoriadnych schôdzí sa tak presunuli na septembrovú riadnu schôdzu. Mikulec napokon vo funkcii ostal.Odvolávaniu čelili aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková či minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Opozícia navrhovala v júni vysloviť nedôveru aj ministrovi financií Matovičovi, v októbri zas ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS).