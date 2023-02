NRSR: V utorok čaká poslancov mimoriadna schôdza k stíhačkám Mig-29

Bratislava 12. februára (TASR) - Poslancov Národnej rady (NR) SR čaká v utorok (14. 2.) mimoriadna schôdza v súvislosti so stíhačkami Mig-29, ktoré by Slovensko mohlo posunúť Ukrajine. Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD.



Strana chce na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. Pripomína, že vláde bola vyslovená nedôvera, a preto nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných zahraničnopolitických otázkach. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že vláda sa v tejto súvislosti zatiaľ na Ústavný súd neobráti, vyžiada si však stanovisko ústavných právnikov.



Po mimoriadnej schôdzi by mali poslanci pokračovať v riadnom rokovaní. Na programe 83. schôdze majú ešte viacero neprerokovaných bodov programu. Pokračovať by mali napríklad v diskusii o valorizácii dôchodkov. Zmena je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Priniesť má mimoriadne zvyšovanie dôchodkov v čase vysokej inflácie či rozmrazenie valorizácie minimálnych dôchodkov.



Zákonodarcovia by sa mali venovať aj viacerým návrhom, ktoré vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Medzi nimi napríklad zákonu o ochrane ovzdušia či novele cestného zákona. Na opätovné prerokovanie vrátila aj zákon o dani z osobitnej stavby, ktorým sa má zdaniť tranzitný plynovod spoločnosti eustream sadzbou 6000 eur za kilometer.



V závere schôdze by mali poslanci rozhodnúť aj o novele zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia či o novele zákona o energetike. Na programe je aj voľba predsedu parlamentného zdravotníckeho výboru.