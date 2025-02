V utorok sa má začat schôdza k zdravotníckemu a stavebnému zákon

Bratislava 2. februára (TASR) - V utorok (4. 2.) popoludní sa má začať 30. schôdza Národnej rady (NR) SR. Poslanci sa majú na nej venovať okrem iného aj zdravotníckemu zákonu súvisiacemu s dohodou s lekárskymi odborármi. Na programe majú aj stavebný zákon, aj návrh na úpravu niektorých zákonov v súvislosti so zmenami ním vyvolanými.



Súbor legislatívnych úprav, ktoré sú súčasťou dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ), vo štvrtok (30. 1.) schválila vláda. Navrhuje ho prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zmeny sa majú týkať valorizácie platov lekárov, zavedenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zamestnancov nemocníc. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí.



Poslanci by mali na schôdzi tiež definitívne rozhodnúť o vládnom návrhu nového stavebného zákona. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Legislatíva rieši aj problematiku tzv. čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.



Zákonodarcovia by mali na schôdzi rokovať aj o ďalších predpisoch, ktoré je potrebné upraviť a zosúladiť v súvislosti s novým stavebným zákonom. Tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, inak hrozia komplikácie. Parlament by mal preto úpravy prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.